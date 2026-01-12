البعريني ورستم بحثا مع رسامني شؤونا انمائية وخدماتية تخص عكار

كما تناول اللقاء، وفق بيان للنائب البعريني، موضوع وسبل تلزيم العمل به، نظرًا لدوره الاستراتيجي في دعم الحركة الاقتصادية والإنمائية في عكار والشمال، إضافة إلى بحث شؤون إنمائية وخدماتية أخرى تهم أبناء المحافظة، بحيث جرى تأكيد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية وتعزيز التعاون بين الوزارة والنواب المعنيين بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التنمية المتوازنة.