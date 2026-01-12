البعريني: نؤكد دعمنا الكامل لرابطة موظفي الإدارة العامة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "نؤكد دعمنا الكامل لرابطة موظفي ، وللقطاع العام ككل، في مطالبهم المحقّة والوقفة التي أقرّوها دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم المعيشية، كما نعبر عن تضامننا مع الطبقة الكادحة التي تتحمل كلفة الانهيار. إنصاف العاملين واجب وطني، وأي إصلاح لا يبدأ بحماية لقمة عيشهم يبقى ناقصًا".

Advertisement