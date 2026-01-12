منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!

نشرت متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2026.



وأعلنت الوزارة في بيان، "تتابع حركة أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب بشكل يومي لوضع متوسط للأسعار أمام الرأي العام منعا للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الأسواق".

