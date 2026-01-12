منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!

وزارة الزراعة تنشر متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2026#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة#وزارة_الزراعة#وزير_الزراعة
فيسبوك وزارة الزراعة:https://t.co/As2n9jgAJH
موقع الوزارة:https://t.co/w49tCy0a3u pic.twitter.com/bgcl7rNzJB
— Lebanese Ministry of Agriculture (@MoaLebanon) January 12, 2026
