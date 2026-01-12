تعميم مهمّ من بلديّة زوق مكايل... ماذا جاء فيه؟

وجه رئيس بلدية زوق مكايل الياس البينو تعميما إلى "جميع مالكي العقارات والأبنية والشقق السكنية والأقسام المفرزة ضمن البلدة"، مؤكدا فيه أنه "يتوجب على الجميع التصريح لدى البلدية عن كل عقود الإيجارات، وخصوصا العقود العائدة إلى الأجانب من كل الجنسيات، العاملين والمستأجرين وشاغلي الأقسام أو المقيمين ضمن عقاراتكم أو أبنيتكم أو أقسامكم، خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وذلك خلال الدوام الرسمي، مصطحبين معكم عقود الإيجار الموقعة والأوراق الثبوتية والقانونية العائدة إلى الأجانب مع كل المستندات".



وقال: "في حال عدم الامتثال، يتعرض المالك أو المستأجر لدفع غرامات مالية والملاحقة القانونية لمخالفة الأنظمة أو التعميم، ويتم إخلاء الأبنية والشقق المؤجرة للأجانب المخالفة عن التصريح قسرا".

Advertisement