تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
توضيح بشأن المناهج التعليمية في "الأونروا"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-01-2026
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
توضيحا لما اورده"
لبنان 24
" بشأن تغييرات طاولت المناهج التربوية التي تعتمدها
وكالة الأمم المتحدة
لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
في الشرق الأدنى(
الاونروا
)
أوضح مصدر مطلع" أن الوكالة في
لبنان
، تدرّس المنهج الوطني اللبناني، بما في ذلك كتاب الجغرافيا، مؤكدة أنها لم تُجرِ أي تعديلات على هذه الكتب المدرسية الرسمية.
وأضاف المصدر إلى أن كتاب الجغرافيا "الإثرائي" للصف السادس هو مادة إضافية أُعدّت لتعزيز مهارات التفكير النقدي وقراءة الخرائط والتحليل، وأن بعض المعلومات فيه تُركت مفتوحة لتشجيع
النقاش
والاستكشاف داخل الصف، بما يتيح للطلاب البحث وتحديد المعطيات الجغرافية بأنفسهم.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سفارة فلسطين تؤكد دعم الأونروا بشأن المناهج التعليمية في مدارسها
Lebanon 24
سفارة فلسطين تؤكد دعم الأونروا بشأن المناهج التعليمية في مدارسها
13/01/2026 05:05:21
13/01/2026 05:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
Lebanon 24
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
13/01/2026 05:05:21
13/01/2026 05:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور أثارت ضجة… توضيح رسمي بشأن أشجار "الغابة المتحجرة"
Lebanon 24
بعد صور أثارت ضجة… توضيح رسمي بشأن أشجار "الغابة المتحجرة"
13/01/2026 05:05:21
13/01/2026 05:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تواصله ولقائه مع "أبو عمر".. توضيح من الحريري
Lebanon 24
بشأن تواصله ولقائه مع "أبو عمر".. توضيح من الحريري
13/01/2026 05:05:21
13/01/2026 05:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
وكالة الأمم المتحدة
مناهج التعليم
الأمم المتحدة
الفلسطينيين
لبنان 24
lebanon
التربوي
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2026-01-12
12/01/2026 04:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
Lebanon 24
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
16:50 | 2026-01-12
12/01/2026 04:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
Lebanon 24
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
16:46 | 2026-01-12
12/01/2026 04:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
Lebanon 24
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
16:33 | 2026-01-12
12/01/2026 04:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
Lebanon 24
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
15:52 | 2026-01-12
12/01/2026 03:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
16:55 | 2026-01-12
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:50 | 2026-01-12
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
16:46 | 2026-01-12
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
16:33 | 2026-01-12
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
15:52 | 2026-01-12
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
15:36 | 2026-01-12
جديد الكهرباء في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 05:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 05:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 05:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24