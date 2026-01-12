توضيح بشأن المناهج التعليمية في "الأونروا"

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
12-01-2026 | 14:05
توضيحا لما اورده" لبنان 24" بشأن تغييرات طاولت المناهج التربوية التي تعتمدها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(الاونروا
أوضح مصدر مطلع" أن الوكالة في لبنان، تدرّس المنهج الوطني اللبناني، بما في ذلك كتاب الجغرافيا، مؤكدة أنها لم تُجرِ أي تعديلات على هذه الكتب المدرسية الرسمية.

وأضاف المصدر إلى أن كتاب الجغرافيا "الإثرائي" للصف السادس هو مادة إضافية أُعدّت لتعزيز مهارات التفكير النقدي وقراءة الخرائط والتحليل، وأن بعض المعلومات فيه تُركت مفتوحة لتشجيع النقاش والاستكشاف داخل الصف، بما يتيح للطلاب البحث وتحديد المعطيات الجغرافية بأنفسهم.
 
 
 
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سفارة فلسطين تؤكد دعم الأونروا بشأن المناهج التعليمية في مدارسها
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صور أثارت ضجة… توضيح رسمي بشأن أشجار "الغابة المتحجرة"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تواصله ولقائه مع "أبو عمر".. توضيح من الحريري
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

وكالة الأمم المتحدة

مناهج التعليم

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

لبنان 24

lebanon

التربوي

فلسطين

