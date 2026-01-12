الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً رائعة من منطقة ، وأظهرت غابة غمرتها الثلوج بفعل التي تضرب .

كذلك، برزت عبر الصور الأشجار التي غطتها الثلوج، بالإضافة إلى التلال التي أحاطت بها والتي ارتدت الثوب الأبيض.