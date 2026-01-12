تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الحريري في بيروت أوائل شباط: "عالوعد نكمل دربك"

Lebanon 24
12-01-2026 | 22:37
كتب رضوان الذيب في " الديار": سعد الحريري في بيروت خلال الأسبوع الأول من شهر شباط ، هذا ما سرب عن اللقاء الذي جمع كوادر "تيار المستقبل" على "الترويقة" في أحد فنادق العاصمة، تحضيرا لإطلاق الماكينة الانتخابية.

وحسب المداولات التي جرت ، فان احتفال ١٤ شباط هذا العام بالذكرى ال ٢١ لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، سيكون مختلفا، وسيعيد للمناسبة الوهج والهيبة، عبر اوسع مشاركة جماهيرية يعمل على حشدها "تيار المستقبل" عبر جولات احمد الحريري التعبوية في مختلف المناطق اللبنانية .
ومن ضمن التسريبات ، فان سعد الحريري سيلقي خلال الاحتفال كلمة تتضمن عودة النشاط الى "تيار المستقبل"، وإلغاء قرار "تجميد العمل" الذي اتخذه منذ مغادرته لبنان ، بالاضافة الى توجه شبه محسوم بخوض الاستحقاق الانتخابي، منطلقا من ان الظروف السياسية والتطورات التي شهدتها المنطقة وبداية العهد الجديد، كلها عوامل تسمح بخوض غمار الانتخابات النيابية في ايار، والحصول على كتلة نيابية وازنة ، وسيواكب الحريري شخصيا المرحلة الجديدة ، وربما يفرض ذلك الإقامة الدائمة في بيروت. وفي المعلومات ان ترشيح السيدة بهية الحريري حسم في صيدا، وابلغت شخصيا الموفد السعودي يزيد بن فرحان بالترشيح.
عودة سعد الحريري ستترافق مع سلسلة نشاطات متنوعة لـ "تيار المستقبل"، وحملات اعلامية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مواقف الشهيد رفيق الحريري ونجله سعد، مع توزيع منوعات غنائية وموسيقية، واطلاق شعار " عالوعد نكمل دربك "، وغيرها من الشعارات، بالاضافة الى رفع صور رفيق الحريري والشهداء الذين سقطوا في ١٤ شباط .
