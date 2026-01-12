تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن رسالة الرئيس إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون الانتخاب

Lebanon 24
12-01-2026 | 22:52
كتب جهاد اسماعيل في" الاخبار": في ظل مطالبة بعض القوى السياسية لرئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب لحضه على إجراء التعديلات اللازمة لقانون الانتخاب، ما هو موقف الدستور من هذا المنحى، وأي مفاعيل يمكن أن ترتّبها هذه الرسالة في حال صدرت؟
من الثابت أن توجيه رسالة إلى مجلس النواب حقّ دستوري عندما تقتضي الضرورة، أيّ عندما يقدّر رئيس الجمهورية الظرف الذي يجده مناسباً لتوجيه الرسالة. وعندئذٍ، على رئيس مجلس النواب أن يدعو المجلس للإنعقاد خلال ثلاثة أيام.
وإذا كانت الرسالة مباشرة، أيّ في حضور الرئيس، يستمع المجلس للرسالة ويرفع رئيسه الجلسة لـ ٢٤ ساعة، تُستأنف بعدها لمناقشة الرسالة واتخاذ الإجراء أو القرار المناسب. أما اذا كانت موجهة بواسطة رئيس المجلس، فيناقشها المجلس خلال ثلاثة أيام.
غير أن الرسالة الرئاسية، برأينا، ليست شيئاً مقصوداً لذاته، بل وسيلة للتعبير عن موقف قانوني أو دستوري لإحداث أثر حقوقي معيّن في موضوع محدد.
ولأن أثر رسالة رئيس الجمهورية مرتبط بقرار يصدر عن الهيئة العامة ، فهذا يعني أن صدور قرار عن مجلس النواب حيال التعديلات الواردة على قانون الانتخابات، سلباً أم ايجاباً، يُلزم المجلس والحكومة في آنٍ بالمنحى الذي ذهب اليه القرار المنشود.
جرّاء ما تقدّم، يتبيّن أن المشرّع لم يُعطِ حق توجيه الرسائل لرئيس الجمهورية الا لأنه يتمتّع بصفة تحكيمية تخوّله - على أثرها - النطق بكلمة الحكم بين السلطات أو في داخلها، لئلا يرزح الحكم في آتون الحلقة المفرغة، علماً أن هذه
الصلاحية تدخل في دائرة الاستنساب لا في إطار الإلزام، وبالتالي فإن ممارستها ترتّب التزاماً على المجلس إن ألزم نفسه بمضمونها
مواضيع ذات صلة
هل يفرض رئيس الجمهورية قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إذا كان متعذراً التوافق على أي تعديلات يقترحها هذا الفريق او ذاك على قانون الانتخاب فينبغي العمل على إجراء الاستحقاق في موعده بعد التوافق على أي تعديل يراه مجلس النواب مناسباً
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: نتجه إلى "حيط مسدود" في الانتخابات النيابية فإمّا تشريع قانون النواب الستة وإمّا تطبيق القانون الأخير وهذا غير قانونيّ أيضًا لذلك نطالب رئيس مجلس النواب بالجلسات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مشروع قانون الفجوة الماليَّة.. رسالة من "CCLF" إلى الحكومة ومجلس النوّاب
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الانتخابات

القوى السياسية

الهيئة العامة

الجمهوري

جمهورية

الدستور

التزام

ستوري

