كيف يبدو حال الطرقات الجبلية صباح اليوم؟

افادت المروري ان سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط، في حين ان طريق ترشيش مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج.

أما الطرقات المقطوعة فهي:

- عيناتا الارز

- كفرذبيان - حدث

- العاقورة - حدث بعلبك

- - سير

- معاصر الشوف- كفريا

- الفوقا - حدث الجبة

- تنورين الفوقا - اللقلوق

- - عين عطا