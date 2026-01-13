تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
كيف يبدو حال الطرقات الجبلية صباح اليوم؟
Lebanon 24
13-01-2026
|
00:35
photos
افادت
غرفة التحكم
المروري ان
طريق ضهر البيدر
سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط، في حين ان طريق ترشيش
زحلة
مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج.
أما الطرقات المقطوعة فهي:
- عيناتا الارز
- كفرذبيان - حدث
بعلبك
- العاقورة - حدث بعلبك
-
الهرمل
- سير
الضنية
- معاصر الشوف- كفريا
-
تنورين
الفوقا - حدث الجبة
- تنورين الفوقا - اللقلوق
-
شبعا
- عين عطا
