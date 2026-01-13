تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون قطع الطريق على المرشحين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-01-2026 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1467700-639038867965025062.png
Doc-P-1467700-639038867965025062.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترك إعلان رئيس الجمهورية جوزيف عون عدم دعمه لأي مرشّح في الانتخابات النيابية صدى واضحا في الأوساط السياسية، وأحدث إرباكًا فعليًا لدى عدد كبير من المرشحين والنواب الحاليين.
فقد كان بعض هؤلاء يعوّل على الإيحاء بوجود دعم رئاسي غير مباشر، ليستخدمه في حملاته الانتخابية على أساس أنّه عامل حاسم في رفع الحظوظ وتأمين الأصوات.
مصادر متابعة أشارت إلى أنّ هذا الموقف الرئاسي قطع الطريق على محاولات استثمار اسم الرئيس انتخابيًا، وفرض على المرشحين إعادة حساباتهم، في وقت يتّسم فيه المشهد الانتخابي بحساسية عالية وتنافس شديد على كل صوت في الدورة المقبلة.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
قطع طريق ضهر البيدر من قبل أصحاب معارض البيك آب
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قطع طريق بلدة دير سريان احتجاجا على التباطؤ في متابعة ملف التعويضات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الطريق المسدود أخذنا إلى التفاوض وجاهزون لترسيم الحدود مع سوريا
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: اجتماع "الميكانيزم" مهّد الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ بـ19 من الشهر الحالي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الانتخابية

جوزيف عون

الجمهوري

جمهورية

الدورة

جوزيف

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-01-13
Lebanon24
05:41 | 2026-01-13
Lebanon24
05:34 | 2026-01-13
Lebanon24
05:32 | 2026-01-13
Lebanon24
05:22 | 2026-01-13
Lebanon24
05:05 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24