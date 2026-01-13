عون قطع الطريق على المرشحين

ترك إعلان رئيس الجمهورية عدم دعمه لأي مرشّح في الانتخابات النيابية صدى واضحا في الأوساط السياسية، وأحدث إرباكًا فعليًا لدى عدد كبير من المرشحين والنواب الحاليين.فقد كان بعض هؤلاء يعوّل على الإيحاء بوجود دعم رئاسي غير مباشر، ليستخدمه في حملاته على أساس أنّه عامل حاسم في رفع الحظوظ وتأمين الأصوات.مصادر متابعة أشارت إلى أنّ هذا الموقف الرئاسي قطع الطريق على محاولات استثمار اسم الرئيس انتخابيًا، وفرض على المرشحين إعادة حساباتهم، في وقت يتّسم فيه المشهد الانتخابي بحساسية عالية وتنافس شديد على كل صوت في المقبلة.