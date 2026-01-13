تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فوضى في التحالفات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
13-01-2026
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخيّم حال من فوضى التحالفات على المشهد الانتخابي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي، حيث يسود ارتباك واضح في الحسابات السياسية بين مختلف القوى. الجميع يحاولون التحالف مع الجميع، ويبحثون عن فرص أفضل...
المصدر:
لبنان 24
