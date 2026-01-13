فوضى في التحالفات

تخيّم حال من فوضى التحالفات على المشهد الانتخابي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي، حيث يسود ارتباك واضح في الحسابات السياسية بين مختلف القوى. الجميع يحاولون التحالف مع الجميع، ويبحثون عن فرص أفضل...