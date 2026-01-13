تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لبنان في قلب العاصفة.. تدنٍ حاد في درجات الحرارة والثلوج ستصل إلى 700 متر!

Lebanon 24
13-01-2026 | 01:26
يسيطر منخفض جوّي عالي الفعالية مصدره شمال البحر الأسود على لبنان مصحوباً بكتل هوائية شديدة البرودة مع إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، وأمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس الـ 1000 متر على ان يستمر حتى صباح غد الأربعاء حيث ينحسر تدريجيًا مخلفًا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية.     

إلى ذلك أفادت صفحة Lebanese daily weather عبر فيسبوك انه مع دخول الكتل القطبية إلى المنطقة، سيتدنى مستوى تساقط الثلوج في الساعات المقبلة إلى حدود 900 متر وقد يصل إلى 800 أو 700 متر شمالًا لكن من دون تراكمات تُذكر.
ومن المحتمل أن تشهد مرتفعات 600 متر في أقصى عكار نَفْنَفات ثلجية خفيفة بعد منتصف هذه الليلة.

إليكم طقس الأيام المقبلة بحسب مصلحة الأرصاد الجوية: 

الثلاثاء:  
غائم مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد أحيانا ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٧٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحرلحدود ٥ أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وتلامس ال ١٠٠٠ متر ليلاً شمال البلاد. تخف حدة الامطار والثلوج ليل الثلاثاء / الاربعاء.

الأربعاء:  
غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق ، تنحسر الامطار خلال النهار، نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر.

الخميس:  
غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر.

الجمعة:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة . نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٣٠٠م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
