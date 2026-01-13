ارتفاع ملحوظ في منسوب مياه الليطاني وانهيار تربة.. هذه آخر أخبار العاصفة التي تضرب لبنان

يتأثر بمنخفض جوي عالي الفعالية مصدره شمال يترافق مع إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، وأمطار غزيرة، وعواصف رعدية، ورياح شديدة، وثلوج تلامس الـ ١٠٠٠ متر.



ونتيجة الأمطار الغزيرة وتدفّق المياه من الينابيع والروافد، تشهد منطقة الحوض الأدنى لنهر ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب المياه وزيادة في معدلات التصريف.

نتيجة الأمطار الغزيرة.. منطقة الحوض الأدنى لنهر الليطاني تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب المياه وزيادة في معدلات التصريف

ودعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المواطنين والبلديات إلى توخّي الحذر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات وحماية السلامة العامة.



إلى ذلك، أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيار في التربة على طريق سير .

وتساقطت الثلوج ليلا في مختلف المناطق الجبلية. (الفيديو المُرفق من إهدن)

وبدت مغطاة بالثلوج وهي سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

طريق سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية