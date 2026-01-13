ارتفاع ملحوظ في منسوب مياه الليطاني وانهيار تربة.. هذه آخر أخبار العاصفة التي تضرب لبنان

نتيجة الأمطار الغزيرة.. منطقة الحوض الأدنى لنهر الليطاني تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب المياه وزيادة في معدلات التصريف#lebanon24 pic.twitter.com/vvNdIDu9eI
— lebanon 24 (@Lebanon24) January 13, 2026
تساقط الثلوج ليلا في إهدن#lebanon24 pic.twitter.com/Rp8D5TKrQF
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 13, 2026
طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية#lebanon24 pic.twitter.com/59CWdAyutM
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 13, 2026
