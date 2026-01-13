ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

ارتفع اليوم الثلاثاء، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان في 6 آلاف ليرة والمازوت 3 آلاف ليرة وقارورة 8 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.312.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.352.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.232.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.197.000 ليرة لبنانية