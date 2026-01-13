وزير الزراعة: للتعاون لحماية الأمن الغذائي ومكافحة الغش ودعم السوق قبيل رمضان

استقبل الدكتور نزار هاني وفداً من نقابة مستوردي وتجار المواشي الحية في ، حيث خصص اللقاء لبحث واقع قطاع استيراد وتربية المواشي، ودوره المحوري في تأمين الأمن الغذائي الوطني وتلبية الطلب المتزايد على اللحوم في الأسواق، ولا سيما مع قرب حلول شهر المبارك.

وأكد المجتمعون أن قطاع المواشي الحية يشكل ركناً أساسياً في سلسلة الأمن الغذائي في لبنان، ويتمتع بإمكانات لوجستية قوية تشمل امتلاك أسطول بحري خاص قادر على نقل المواشي من مختلف دول المنشأ، ما يجعل لبنان جزءاً من حركة تجارية دولية هامة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، عرضت النقابة المخاطر والتحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها عمليات الغش التي تتم عبر بيع اللحوم المجمدة على أنها لحوم طازجة، داعيةً إلى تكثيف الرقابة وتسيير دوريات مشتركة بين وزارتي الزراعة والاقتصاد لحماية المستهلك وحقوق المربين. كما شددت النقابة على ضرورة تسهيل عملية استيراد المواشي في الفترة المقبلة، وإعادة السماح بـ إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقًا لدعم القطاع واستدامة تدفق السلع.

وأبدت النقابة استعدادها للعمل بشكل كامل مع لوضع آليات قانونية مُحكمة تضمن الالتزام بمعايير السلامة الغذائية والرفق بالحيوان، بما يعزز ثقة اللبنانيين باللحوم المتداولة في السوق.

، أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني "أن قطاع استيراد وتربية المواشي يمثل أحد الأعمدة الإنتاجية الأساسية في لبنان"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على استمراريته وتطويره رغم التحديات الراهنة". وقال هاني:

"نحن في هذا القطاع نسير في شراكة ومسار واحد. هناك أسئلة كبيرة وتحديات واضحة، لكننا نعمل بخطوات مدروسة لحماية الحيوانية وتخفيف الأعباء عن المربين والمستهلكين."

ولفت هاني إلى "أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ خطة وطنية لمكافحة الحمى القلاعية"، مؤكداً "أن الإجراءات الوقائية والتحصين الميداني بدأت تعطي نتائج ملموسة، حيث تم حتى الآن تلقيح نحو 40 ألف رأس من الماشية مع استمرار الحملة بالتعاون مع الجهات المانحة". كما شدد على "ضرورة معالجة الأضرار التي لحقت بالمربين والمتضررين من انتشار المرض".

واتفق الجانبان على تفعيل التعاون المؤسسي وتوسيع قنوات التواصل، حيث تقرر تشكيل لجنة قطاعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة وأصحاب المصلحة والجهات المعنية، بهدف تنسيق الجهود وتطوير مسار استيراد وتربية المواشي الحية بما يعزز مساهمة القطاع في دعم وتلبية احتياجات السوق.

وفي ختام اللقاء، أكد وفد النقابة وقوفه الكامل إلى جانب وزارة الزراعة في تنفيذ مشاريع الحماية والدعم والتنظيم، معتبرين أن هذا القطاع الحيوي يشكل عنصراً أساسياً في استقرار الأسعار، وتوفير اللحوم المحلية والآمنة للمواطنين.

