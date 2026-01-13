وزير الصناعة والتجارة الأردني يصل إلى بيروت على رأس وفد رسمي

وصل وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إلى ، للمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الوزراء للجنة اللبنانية– المشتركة، المقرّر انعقادها ظهر اليوم.



وكان في استقباله في صالون الشرف في مطار عامر البساط.

Advertisement