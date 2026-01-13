تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
صيدا تحت وطأة الطقس العاصف… بحر هائج ومرافئ مقفلة
Lebanon 24
13-01-2026
|
04:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدّت
العاصفة
التي تضرب
لبنان
إلى شلل شبه كامل في حركة الملاحة والصيد البحري في مرفأ
صيدا
وميناء الصيادين، حيث اضطر الصيادون إلى لزوم منازلهم بعد أن ثبّتوا مراكبهم وشباكهم بإحكام على أرصفة الميناء، في ظل توقعات بارتفاع الموج إلى نحو أربعة أمتار.
وسُجّل ظهور "شاروق" بحري قبالة شاطئ صيدا، في مؤشر على اشتداد العاصفة، فيما غمرت مياه البحر باحة القلعة البحرية، وترافقت الأمطار الغزيرة مع زخات من البرد، ما أدى إلى تشكّل سيول على جوانب الطرقات وتدنٍّ واضح في درجات الحرارة. كما عمدت بعض المدارس الخاصة في المدينة إلى إقفال أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكانت العاصفة قد تسببت في وقت سابق بأضرار داخل مدينة الرئيس
رفيق الحريري
الرياضية، حيث تحطّم عدد من المقاعد الإسمنتية، وتغطّت أجزاء من الممشى بالأتربة والحجارة والنفايات التي دفعتها أمواج البحر إلى الداخل، قبل أن تبادر فرق طوارئ بلدية صيدا إلى رفعها وتنظيف المكان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
Lebanon 24
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
13/01/2026 16:02:05
13/01/2026 16:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.. هذا ما كشفه موقع إيراني
Lebanon 24
سوريا تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.. هذا ما كشفه موقع إيراني
13/01/2026 16:02:05
13/01/2026 16:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: في بعض الأحيان تحت وطأة صعوبات الحياة نميل أكثر إلى الاستسلام بدل الشكر
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: في بعض الأحيان تحت وطأة صعوبات الحياة نميل أكثر إلى الاستسلام بدل الشكر
13/01/2026 16:02:05
13/01/2026 16:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية صيدا تزيل أضرار العاصفة في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية
Lebanon 24
بلدية صيدا تزيل أضرار العاصفة في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية
13/01/2026 16:02:05
13/01/2026 16:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رفيق الحريري
الحريري
العاصفة
الحجار
الرياض
المينا
الغزي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاوت في الالتزام بالإضراب العام في النبطية بين الدوائر الرسمية
Lebanon 24
تفاوت في الالتزام بالإضراب العام في النبطية بين الدوائر الرسمية
08:53 | 2026-01-13
13/01/2026 08:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار أميركيّ ضدّ "جماعة الإخوان المسلمين" في لبنان
Lebanon 24
قرار أميركيّ ضدّ "جماعة الإخوان المسلمين" في لبنان
08:50 | 2026-01-13
13/01/2026 08:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل النائبين مطر وناصر
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل النائبين مطر وناصر
08:49 | 2026-01-13
13/01/2026 08:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
08:42 | 2026-01-13
13/01/2026 08:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير من بعبدا: متفائلون بالمستقبل
Lebanon 24
شقير من بعبدا: متفائلون بالمستقبل
08:39 | 2026-01-13
13/01/2026 08:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم المركزي يفعلها: هل يقود ادعاؤه بحق "مختلسي الأموال" إلى استرداد الودائع؟
Lebanon 24
حاكم المركزي يفعلها: هل يقود ادعاؤه بحق "مختلسي الأموال" إلى استرداد الودائع؟
11:00 | 2026-01-12
12/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
08:53 | 2026-01-13
تفاوت في الالتزام بالإضراب العام في النبطية بين الدوائر الرسمية
08:50 | 2026-01-13
قرار أميركيّ ضدّ "جماعة الإخوان المسلمين" في لبنان
08:49 | 2026-01-13
قائد الجيش استقبل النائبين مطر وناصر
08:42 | 2026-01-13
سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
08:39 | 2026-01-13
شقير من بعبدا: متفائلون بالمستقبل
08:32 | 2026-01-13
جلسة لمجلس الوزراء للبحث في تطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين ادارة الموارد
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 16:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 16:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 16:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24