لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
عون: الاستقرار السياسي مفتاح جذب الاستثمارات إلى لبنان
Lebanon 24
13-01-2026
|
04:47
photos
اكد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
لوفد "الندوة الاقتصادية
اللبنانية
" ان "مسؤولية الدولة توفير الأجواء المناسبة لتشجيع الاستثمار في
لبنان
"، مشيرا الى ان "الاستقرار السياسي يساعد على ذلك"، ولافتا الى ان"المؤشرات مشجّعة رغم استمرار الجرح الجنوبي".
