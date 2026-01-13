تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بتهم جنائية... قرار قضائي يلاحق سلامة ومحاميين

Lebanon 24
13-01-2026 | 05:34
أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصّار وعضوية القاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني، قرارها الاتهامي في ملف حساب الاستشارات المتصل بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إلى جانب المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني.

وخلص القرار إلى توجيه اتهامات جنائية إلى سلامة وفق المواد 454 و459 و460 و638 من قانون العقوبات، واعتباره في وضعية الإثراء غير المشروع، مع إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
