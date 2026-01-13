بتهم جنائية... قرار قضائي يلاحق سلامة ومحاميين

أصدرت الهيئة الاتهامية في ، برئاسة القاضي كمال نصّار وعضوية القاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني، قرارها الاتهامي في ملف حساب الاستشارات المتصل بالحاكم السابق لمصرف ، إلى جانب المحاميين مروان عيسى وميشال تويني.



وخلص القرار إلى توجيه اتهامات جنائية إلى سلامة وفق المواد 454 و459 و460 و638 من قانون ، واعتباره في وضعية الإثراء غير المشروع، مع إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.

