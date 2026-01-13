تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المفتي دريان يؤكد الدور الجامع لدار الفتوى وسط تحديات المرحلة

Lebanon 24
13-01-2026 | 06:02
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفوداً من جمعيات إسلامية بحثت معه شؤوناً دينية واجتماعية ووطنية.

فقد التقى وفداً من جمعية "الإرشاد والإصلاح" برئاسة إبراهيم طقوش، الذي عرض نشاطات الجمعية ومشاريعها المقبلة، ولا سيما مؤتمر "سفراء الزكاة"، مؤكداً دعم دار الفتوى ودورها الجامع وضرورة التعاون لحماية استقلاليتها وخدمة المجتمع.

كما استقبل وفداً من جمعية "دار الصالحين" برئاسة الشيخ محمد بشير الشياح، الذي أعلن التأييد الكامل للمفتي دريان، مشدداً على مكانة دار الفتوى كمرجعية جامعة وركيزة للاعتدال ووحدة الصف، ورافضاً أي إساءة تطال مقام الإفتاء.

كذلك التقى المفتي وفداً من "الهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين" برئاسة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، الذي أطلعه على فعاليات "الأسبوع العالمي للقدس والفتح الصلاحي" إحياءً لذكرى الإسراء والمعراج ودعماً لقضية القدس وفلسطين.
قرار لدريان بتأليف مجلس عُمدة "مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في دار الفتوى
المفتي دريان بحث مع الحشيمي والصميلي في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
سلام يشارك في جلسة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي تعقد اليوم برئاسة المفتي دريان في دار الفتوى (MTV)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24