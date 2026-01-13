المفتي دريان يؤكد الدور الجامع لدار الفتوى وسط تحديات المرحلة

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ وفوداً من جمعيات إسلامية بحثت معه شؤوناً دينية واجتماعية ووطنية.



فقد التقى وفداً من جمعية "الإرشاد والإصلاح" برئاسة إبراهيم طقوش، الذي عرض نشاطات الجمعية ومشاريعها المقبلة، ولا سيما مؤتمر "سفراء الزكاة"، مؤكداً دعم دار الفتوى ودورها الجامع وضرورة التعاون لحماية استقلاليتها وخدمة المجتمع.



كما استقبل وفداً من جمعية "دار الصالحين" برئاسة بشير الشياح، الذي أعلن التأييد الكامل للمفتي دريان، مشدداً على مكانة دار الفتوى كمرجعية جامعة وركيزة للاعتدال ووحدة الصف، ورافضاً أي إساءة تطال مقام الإفتاء.



كذلك التقى المفتي وفداً من "الهيئة الدائمة لنصرة وفلسطين" برئاسة القاضي درويش ، الذي أطلعه على فعاليات "الأسبوع العالمي للقدس والفتح الصلاحي" إحياءً لذكرى الإسراء والمعراج ودعماً لقضية القدس وفلسطين.

