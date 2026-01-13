تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

انهيار شبكة كهرباء لبنان للمرة السادسة في أقل من شهر… ومعمل دير عمار لا يزال خارج الخدمة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-01-2026 | 06:21
سجّلت شبكة كهرباء لبنان انهيارها السادس خلال أقل من شهر، في مؤشر بالغ الخطورة على مستوى الاستقرار الكهربائي في البلاد، فيما لا يزال معمل دير عمار خارج الخدمة، ما يفاقم من حدة الأزمة ويترك لبنان غارقاً في العتمة شبه الشاملة.

وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن الانهيار الأخير للشبكة ناتج بشكل أساسي عن التدنّي الحاد في القدرة الإنتاجية، التي لا تتجاوز حالياً نحو 250 ميغاواط على مستوى لبنان ككل، وهي قدرة غير كافية إطلاقاً لتأمين الحد الأدنى من استقرار الشبكة أو تلبية الطلب، حتى في أدنى مستوياته.

ويأتي هذا الانهيار في توقيت بالغ الحساسية، إذ يرزح لبنان تحت تأثير طقس عاصف وموجات من العواصف الثلجية التي تضرب المناطق من شمال البلاد إلى جنوبها، ما يرفع الحاجة إلى التغذية الكهربائية للتدفئة والخدمات الأساسية، ويضاعف معاناة المواطنين في ظل انقطاع شبه تام للتيار.

ويحذّر خبراء في شؤون الطاقة من أن استمرار خروج معمل دير عمار عن الخدمة، إلى جانب ضعف الإنتاج في باقي المعامل، يجعل الشبكة في حالة هشاشة قصوى، حيث تصبح أي حمولة إضافية أو خلل تقني سبباً كافياً لانهيار كامل ومتكرر، كما حصل في الأسابيع الأخيرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

