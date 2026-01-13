تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الحجار يشدد على ضبط الدراجات النارية وتنظيم الـValet Parking

Lebanon 24
13-01-2026 | 06:32
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا أمنيًا وإداريًا خُصّص لمتابعة ملف الدراجات النارية وتنظيم عمل راكني السيارات، بحضور قيادات قوى الأمن الداخلي والضباط المعنيين بشؤون السير.

وخلال الاجتماع، جرى بحث آليات تنفيذ قرار منع تسليم أي دراجة نارية قبل تسجيلها رسميًا، إضافة إلى تطبيق قرار تنظيم عمل الـValet Parking. وشدد الحجار على ضرورة ضبط المخالفات، ولا سيما عدم ارتداء الخوذة والقيادة المتهورة، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع تسهيل آلية دفع محاضر السير.

كما تناول الاجتماع أزمة الازدحام المروري في بيروت، وجرى عرض اقتراحات لتحسين انسياب السير وتنظيمه بشكل مستدام، في موازاة التشدد في تطبيق قرار تنظيم عمل راكني السيارات.

