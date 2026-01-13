الحجار يشدد على ضبط الدراجات النارية وتنظيم الـValet Parking

ترأس والبلديات اجتماعًا أمنيًا وإداريًا خُصّص لمتابعة ملف الدراجات النارية وتنظيم عمل راكني السيارات، بحضور قيادات والضباط المعنيين بشؤون السير.



وخلال الاجتماع، جرى بحث آليات تنفيذ قرار منع تسليم أي دراجة نارية قبل تسجيلها رسميًا، إضافة إلى تطبيق قرار تنظيم عمل الـValet Parking. وشدد على ضرورة ضبط المخالفات، ولا سيما عدم ارتداء الخوذة والقيادة المتهورة، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع تسهيل آلية دفع محاضر السير.



كما تناول الاجتماع أزمة الازدحام المروري في ، وجرى عرض اقتراحات لتحسين انسياب السير وتنظيمه بشكل مستدام، في موازاة التشدد في تطبيق قرار تنظيم عمل راكني السيارات.





