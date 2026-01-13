المساعدون القضائيون يطلقون "أسبوع الغضب" ويصعّدون تحرّكاتهم

نفّذ المساعدون القضائيون، اليوم، اعتكافهم التحذيري بنجاح كامل، في إطار تحرّك احتجاجي على ما وصفوه بالإهمال والتسويف الرسمي لمطالبهم المعيشية والوظيفية.

وسجّل الاعتكاف التزاماً شاملاً في جميع المحافظات والأقضية، ما أدى إلى شلل تام في العمل القضائي، مع تعليق الجلسات ووقف استقبال المراجعات.



وأكد المساعدون القضائيون أن هذا التحرك يشكّل بداية "أسبوع غضب" تصعيدي، احتجاجاً على السياسات التي تحمّلهم كلفة الانهيار المالي والإداري، ملوّحين بخيارات نضالية إضافية في حال استمرار تجاهل مطالبهم، ومحملين الحكومة مسؤولية تعطيل المرفق القضائي.





