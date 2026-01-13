في جبيل.. اقتحموا متجرا وسرقوا ما قيمته 60 ألف دولار

تقدم اصحاب احد المحلات التجارية لبيع الأدوات الكهربائية في بشكوى لدى مخفر في قوى الامن الداخلي ضد مجهولين قاموا بكسر احدى النوافذ في المحال وسرقوا مبلغ ٦٠ الف دولار من الخزنة ولاذوا بالفرار.



وعملت القوى الامنية على نزع البصمات والبدء بالتحقيقات لمعرفة الفاعلين.

