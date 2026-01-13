وفد أعمال لبناني - خليجي يلتقي سفير السعودية في بيروت

التقى وفد من اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية–الخليجية، برئاسة وسام العريس، سفير في وليد ، في مقر السفارة ببيروت.



وناقش الجانبان آخر المستجدات في لبنان، خاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي، وسبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.



وأعرب الوفد عن تقديره للدور الدائم الذي تلعبه في دعم لبنان، وجهودها من أجل تعافيه وبناء دولة قوية.



من جانبه، نقل الوفد تأكيد السفير بخاري على "الاهتمام الكبير" الذي توليه قيادة بإعادة لبنان إلى مسار التعافي، ومواكبتها الدقيقة للتطورات لتمكينه من تجاوز مرحلته الحالية.



Advertisement