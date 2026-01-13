تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وفد أعمال لبناني - خليجي يلتقي سفير السعودية في بيروت

Lebanon 24
13-01-2026 | 07:51
التقى وفد من اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية–الخليجية، برئاسة وسام العريس، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، في مقر السفارة ببيروت.

وناقش الجانبان آخر المستجدات في لبنان، خاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي، وسبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأعرب الوفد عن تقديره للدور الدائم الذي تلعبه المملكة في دعم لبنان، وجهودها من أجل تعافيه وبناء دولة قوية.

من جانبه، نقل الوفد تأكيد السفير بخاري على "الاهتمام الكبير" الذي توليه قيادة السعودية بإعادة لبنان إلى مسار التعافي، ومواكبتها الدقيقة للتطورات لتمكينه من تجاوز مرحلته الحالية.
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:23 | 2026-01-13
Lebanon24
11:18 | 2026-01-13
Lebanon24
11:17 | 2026-01-13
Lebanon24
11:14 | 2026-01-13
