تفاوت في الالتزام بالإضراب العام في النبطية بين الدوائر الرسمية

تفاوت التزام الدوائر الرسمية في بالاضراب العام الذي قررته رابطة موظفي الادارة العامة رفضاً لاستمرار النهج اللامبالي تجاه حقوق العاملين في القطاع العام، ففيما فتحت الدوائر في السرايا الحكومية ابوابها بشكل طبيعي ، سجل موظفي مصلحة الاقتصاد والتجارة ودائرة العمل بالحضور الى مكاتبهم دون استقبال اي معاملة الا الاستثنائية والضرورية.



كما اعتكف موظفو قصر عدل النبطية في مكاتبهم التزاما بالدعوة الى الاضراب. (الوكالة الوطنية للإعلام)

