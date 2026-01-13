تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العاصفة تشتدّ.. الثلوج غطّت جبال لبنان وألواح الطاقة الشمسيّة تطايرت بسبب سرعة الرياح (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2026 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1467941-639039183193498381.jpg
Doc-P-1467941-639039183193498381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اشتدت العاصفة التي تضرب لبنان بعد ظهر اليوم، وتساقطت الأمطار وحبات البرد بغزارة في العديد من المناطق.
 
 
وتساقطت الثلوج على الجبال المتوسطة، بينما تراكمت في المناطق الجبلية المرتفعة.
 
 
وشهد طريق ضهر البيدر تساقطاً للثلج، إضافة إلى بلدة حزرتا في قضاء زحلة.
 
 
وقطع عناصر قوى الأمن طريق ترشيش - زحلة، منعاً لحصول أيّ إنزلاقات وحوادث.
 
 
 
 
 
ومن المتوقّع أنّ يتدنى تساقط الثلج في فترة المساء، ليصل إلى 700 متر وخصوصاً في شمال لبنان.
 
 
إلى ذلك، تسبّبت سرعة الرياح بتطاير ألواح الطاقة الشمسيّة عن أسطح العديد من المباني في صيدا.
 
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب سرعة الرياح.. سقوط لوحة إعلانية من على جسر مستشفى البترون (صور)
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاستراحة منخفض جوي قوي سيضرب لبنان.. عواصف وثلوج وتحذير من سرعة الرياح
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... سقوط خزان مياه عن سطح مبنى بسبب إشتداد سرعة الرياح
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليازا" تُحذّر من المخاطر الناتجة عن الإهمال في تثبيت أنظمة الطاقة الشمسية ولوحات الإعلانات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق ضهر البيدر

ضهر البيدر

قضاء زحلة

lebanon

العاصفة

صيدا

زحلة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:23 | 2026-01-13
Lebanon24
11:18 | 2026-01-13
Lebanon24
11:17 | 2026-01-13
Lebanon24
11:14 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24