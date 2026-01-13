وزير الإعلام: رئيس الحكومة بألف خير

قال وزير الاعلام ، إنّ "لا صحة لما يتداول حول تأجيل جلسة الحكومة الى موعد آخر بسبب تعرض رئيس الحكومة لوعكة صحية أثناء جلسة في السرايا".

وأضاف أنّ "رئيس الحكومة بألف خير".