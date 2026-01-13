"رابطة متعاقدي الاساسي" تهاجم وزيرة التربية: تنكرت تماما لكل الحقوق

أشارت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان CTLPببيان، الى أن "وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي منذ أن تولت منصبها وهي تنتهج البيروقراطية والإقصاء بحق المتعاقدين المستقلة، والانتقام من المتعاقدين الذين تظاهروا في شوارع مطالبين بالمساعدة الاجتماعية، وصولا لاقصاء رابطتهم عن طاولة المفاوضات، وبعد الضغوطات وجهت دعوة واحدة للرابطة للمشاركة في اجتماع لروابط المعلمين، ومن ثم التفّت عليها بالذهاب مع روابط السلطة إلى لبحث سلسلة الرتب والرواتب".



ولفتت الرابطة الى أن " تنكرت تماما لكل حقوق المتعاقدين منها حق تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل، وهي تسخر الأساتذة المتعاقدين للعمل بلا أجر، إذ انهم قبضوا وفق الأصول مستحقات شهري أيلول وتشرين أول فقط، في حين الأساتذة المستعان بهم والاجرائي وعلى الصناديق، درّسوا منذ ايلول حتى اليوم، ولم يحوّل لهم قرش واحد من مستحقاتهم الشهرية".

وإذ أكدت أن "دفع أجور المتعاقدين بكافة مسمياتهم هو من مسؤولية وزيرة التربية، وعليها الاستماع الى مطالبهم المحقة"، دعت " بشخص رئيسها القاضي ، الى تحمل مسؤولية ما يجري".

