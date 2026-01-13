تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"رابطة متعاقدي الاساسي" تهاجم وزيرة التربية: تنكرت تماما لكل الحقوق

Lebanon 24
13-01-2026 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1467973-639039220245933095.jpg
Doc-P-1467973-639039220245933095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشارت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان  CTLPببيان، الى أن "وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي منذ أن تولت منصبها وهي تنتهج البيروقراطية والإقصاء بحق رابطة الأساتذة المتعاقدين المستقلة، والانتقام من المتعاقدين الذين تظاهروا في شوارع بيروت مطالبين بالمساعدة الاجتماعية، وصولا لاقصاء رابطتهم عن طاولة المفاوضات، وبعد الضغوطات وجهت دعوة واحدة للرابطة للمشاركة في اجتماع لروابط المعلمين، ومن ثم التفّت عليها بالذهاب مع روابط السلطة إلى وزير المالية لبحث سلسلة الرتب والرواتب".

ولفتت الرابطة الى أن "الوزيرة تنكرت تماما لكل حقوق المتعاقدين منها حق تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل، وهي تسخر الأساتذة المتعاقدين للعمل بلا أجر، إذ انهم قبضوا وفق الأصول مستحقات شهري أيلول وتشرين أول فقط، في حين الأساتذة المستعان بهم والاجرائي وعلى الصناديق، درّسوا منذ ايلول حتى اليوم، ولم يحوّل لهم قرش واحد من مستحقاتهم الشهرية".
وإذ أكدت أن "دفع أجور المتعاقدين بكافة مسمياتهم هو من مسؤولية وزيرة التربية، وعليها الاستماع الى مطالبهم المحقة"، دعت "الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها القاضي نواف سلام، الى تحمل مسؤولية ما يجري".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة الأساتذة المتعاقدين تنتقد الإضراب الأحادي وتطالب بحقوق المتعاقدين
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة نقابية لرابطة المتعاقدين بالتعليم الأساسي بدعم نروجي في سن الفيل
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": لا للإضراب مع من الملاك الذين حصّلوا بعض الزيادات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 18:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

رابطة الأساتذة

وزير المالية

نواف سلام

اللبنانية

الوزيرة

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:23 | 2026-01-13
Lebanon24
11:18 | 2026-01-13
Lebanon24
11:17 | 2026-01-13
Lebanon24
11:14 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24