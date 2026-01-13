تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"رابطة متعاقدي الاساسي" تهاجم وزيرة التربية: تنكرت تماما لكل الحقوق
Lebanon 24
13-01-2026
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان CTLPببيان، الى أن "وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي منذ أن تولت منصبها وهي تنتهج البيروقراطية والإقصاء بحق
رابطة الأساتذة
المتعاقدين المستقلة، والانتقام من المتعاقدين الذين تظاهروا في شوارع
بيروت
مطالبين بالمساعدة الاجتماعية، وصولا لاقصاء رابطتهم عن طاولة المفاوضات، وبعد الضغوطات وجهت دعوة واحدة للرابطة للمشاركة في اجتماع لروابط المعلمين، ومن ثم التفّت عليها بالذهاب مع روابط السلطة إلى
وزير المالية
لبحث سلسلة الرتب والرواتب".
ولفتت الرابطة الى أن "
الوزيرة
تنكرت تماما لكل حقوق المتعاقدين منها حق تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل، وهي تسخر الأساتذة المتعاقدين للعمل بلا أجر، إذ انهم قبضوا وفق الأصول مستحقات شهري أيلول وتشرين أول فقط، في حين الأساتذة المستعان بهم والاجرائي وعلى الصناديق، درّسوا منذ ايلول حتى اليوم، ولم يحوّل لهم قرش واحد من مستحقاتهم الشهرية".
وإذ أكدت أن "دفع أجور المتعاقدين بكافة مسمياتهم هو من مسؤولية وزيرة التربية، وعليها الاستماع الى مطالبهم المحقة"، دعت "
الحكومة اللبنانية
بشخص رئيسها القاضي
نواف سلام
، الى تحمل مسؤولية ما يجري".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة الأساتذة المتعاقدين تنتقد الإضراب الأحادي وتطالب بحقوق المتعاقدين
Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين تنتقد الإضراب الأحادي وتطالب بحقوق المتعاقدين
13/01/2026 18:59:18
13/01/2026 18:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة نقابية لرابطة المتعاقدين بالتعليم الأساسي بدعم نروجي في سن الفيل
Lebanon 24
ورشة نقابية لرابطة المتعاقدين بالتعليم الأساسي بدعم نروجي في سن الفيل
13/01/2026 18:59:18
13/01/2026 18:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع
Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع
13/01/2026 18:59:18
13/01/2026 18:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": لا للإضراب مع من الملاك الذين حصّلوا بعض الزيادات
Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": لا للإضراب مع من الملاك الذين حصّلوا بعض الزيادات
13/01/2026 18:59:18
13/01/2026 18:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة اللبنانية
رابطة الأساتذة
وزير المالية
نواف سلام
اللبنانية
الوزيرة
بيروت
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
Lebanon 24
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
11:28 | 2026-01-13
13/01/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
Lebanon 24
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
11:28 | 2026-01-13
13/01/2026 11:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
Lebanon 24
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
11:23 | 2026-01-13
13/01/2026 11:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
Lebanon 24
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
11:18 | 2026-01-13
13/01/2026 11:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
11:17 | 2026-01-13
13/01/2026 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
13/01/2026 06:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
11:28 | 2026-01-13
حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة
11:28 | 2026-01-13
شيخ لبناني على لائحة العقوبات الأميركية!
11:23 | 2026-01-13
فرص عمل لساعات في لبنان.. تحت وقع العاصفة
11:18 | 2026-01-13
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
11:17 | 2026-01-13
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
11:14 | 2026-01-13
من يعقوبيان.. سؤال الى الحكومة حول عدم تعيين أعضاء المجلس الدستوري
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 18:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 18:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 18:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24