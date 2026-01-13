تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المحامين: استمرار اعتكاف المساعدين القضائيين يعطل مرفق العدالة

Lebanon 24
13-01-2026 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1467985-639039234066212875.png
Doc-P-1467985-639039234066212875.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان، أن "الاعتكاف المستمر للمساعدين القضائيين في لبنان، على مشروعية المطالب الاجتماعية والمعيشية التي يرفعونها، ينعكس شللا شبه كامل في عمل المحاكم، ويؤدي إلى تعطيل مرفق العدالة، بما يلحق أضرارا جسيمة بحقوق المتقاضين ويقوّض مبدأ الوصول إلى العدالة في وقت يمر فيه البلد بظروف استثنائية دقيقة".

وشددت على أن "القضاء سلطة ومرفق عام سيادي لا يجوز تعطيله، لما لذلك من مساس مباشر بحقوق المواطنين وحرياتهم، ولا سيما حقوق الموقوفين، وأصحاب الدعاوى العالقة، والمتقاضين الذين ينتظرون إنصافهم منذ سنوات. كما أن استمرار الاعتكاف يفاقم أزمة الثقة بالقضاء ويزيد من معاناة الناس، من دون أن يشكل بالضرورة حلا فعالا للمطالب المحقة".

وإذ اكدت تفهمها "الكامل للأوضاع الصعبة التي يعاني منها المساعدون القضائيون"، دعت إلى "اعتماد وسائل نضالية لا تؤدي إلى شل العدالة، وإلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية، يفضي إلى حلول عادلة تضمن كرامة العاملين في القضاء، وتحفظ في الوقت نفسه حسن سير العدالة وانتظام المرفق القضائي".

ولفتت إلى أن "إنصاف المساعدين القضائيين لا يكون على حساب حقوق المتقاضين، بل من خلال معالجة شاملة ومسؤولة تضع العدالة في صلب الأولويات الوطنية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المحامين في طرابلس تدعو إلى حل عاجل لأزمة المساعدين القضائيين
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 19:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتكاف استمر أياماً.. المساعدون القضائيون يستأنفون عملهم
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 19:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 19:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لجان المساعدين القضائيين تمدد اعتكافها 3 أيام وتلوّح بتصعيد شامل
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 19:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس نقابة المحامين في بيروت

نقابة المحامين في بيروت

مجلس نقابة المحامين

نقابة المحامين

أزمة الثقة

حسن سير

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:28 | 2026-01-13
Lebanon24
11:23 | 2026-01-13
Lebanon24
11:18 | 2026-01-13
Lebanon24
11:17 | 2026-01-13
Lebanon24
11:14 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24