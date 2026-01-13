اليونيفيل تطالب إسرائيل بوقف الهجمات التي تعرّض عناصرها للخطر

أصابت قذيفتا هاون، يُحتمل أنهما قنابل مضيئة، ليلة أمس مهبط الطائرات المروحية والبوابة الرئيسية لموقع تابع للأمم المتحدة يارون، وفق بيان صادر عن قوات اليونيفيل.



وأوضح البيان أن حفظة السلام توجهوا فوراً إلى الملاجئ، ولم يُصب أي منهم بأذى.



وحسب البيان، أرسلت اليونيفيل طلب وقف إطلاق نار رسمي إلى الجيش .



وذكّرت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي "بواجبه في ضمان سلامة قوات حفظ السلام"، وطالبت بوقف الهجمات التي تعرضهم ومواقعهم للخطر.



واعتبرت اليونيفيل أن "أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات جسيمة لقرار 1701"، كما أنها "تُقوّض الاستقرار" الذي تعمل على ترسيخه في المنطقة.



