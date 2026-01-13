تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حزب الله: إيران ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة

Lebanon 24
13-01-2026 | 11:28
أصدر حزب الله بياناً يُحيي فيه المسيرات المليونية التي خرجت في إيران، واصفاً إياها بأنها "عبّرت بوضوح عن اتجاه الشعب الإيراني الحقيقي الملتف حول قيادة الجمهورية الإسلامية".
 
وجاء في البيان: "يحيي حزب الله المسيرات المليونية التي خرجت من مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمًا للنظام الإسلامي والاستقرار، والتي عبّرت بوضوح عن اتجاه الشعب الإيراني الحقيقي الملتف حول قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى رأسها الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) ومعه الحكومة وأجهزة الدولة كافة". 

واعتبر ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة مستقلة ذات سيادة، اختار شعبها نظامه وقوانينه ودستوره بملء إرادته،  وهي منذ انتصار ثورتها عام 1979 ‏تواجه عدواناً عالمياً ترعاه الولايات المتحدة الأميركية بهدف تخريب هذه التجربة الأخلاقية الشعبية الإسلامية والمستقلة. ‏

تابع البيان:" ورغم ما تعانيه إيران من أوضاع اقتصادية ناشئة عن العقوبات والعدوان، فإنها ما زالت صامدة، وتُطوِّر إمكاناتها في مختلف المجالات، ‏وتعمل لخدمة شعبها، في إطار نظام قائم على الانتخابات الحرة النزيهة، وهي ترعى حق الناس في الاعتراض والتظاهر بشكل سلمي. ‏لكن أميركا تصرُّ على تخريب إيران من الداخل وتستخدم الكيان الصهيوني كأداة إجرام وقتل وفوضى بهدف إسقاط النظام ‏الإيراني الشعبي. ‏ لقد ثبت بالصور والتصريحات والأدلة أن عملاء أميركا وإسرائيل يستخدمون بعض المجموعات الصغيرة لتندسَّ في ‏التظاهرات فتُحوِّلها إلى فوضى وتخريب، بما في ذلك إحراق المساجد والمراكز الحكومية والأمنية وتخريب الممتلكات ‏العامة، وهي أعمال إجرامية لا تمتّ بصلة لا للمطالب المعيشية ولا لحق التظاهر. بل يُصرِّح ترامب ‏ونتنياهو باسم المتظاهرين لافتقادهم إلى الحضور الوازن لتكون لهم قيادة داخلية، ولأنهم حفنة من العملاء يديرهم من ‏شنّ عدوانًا على إيران 12 يوماً بهدف إسقاط النظام ولم ينجح، بل انكشف وفشل فشلاً ذريعاً". ‏

ختم:" وإذ يؤكد حزب الله تأييده الكامل لخيار ‏الشعب الإيراني وقيادته، فإنه يشدّد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى ثابتة وقوية ومستقلة بإذن الله تعالى".
 
 
مواضيع ذات صلة
قاسم عن العلاقة بين حزب الله وحركة أمل: قوية ومتينة ونحن نبقى يدًا واحدة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: يجب أن تبقى فنزويلا دولة مستقلة وينبغي احترام حقوق الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: نأمل أن تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: اللبنانيون سيبقون رغم الجراح والتحديات ثابتين في دفاعهم عن وطنهم وحقوقهم
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
14:24 | 2026-01-13
Lebanon24
13:47 | 2026-01-13
Lebanon24
13:31 | 2026-01-13
Lebanon24
13:24 | 2026-01-13
Lebanon24
13:09 | 2026-01-13
Lebanon24
12:57 | 2026-01-13
