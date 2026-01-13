تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
لبنان
هذه حقيقة زيارة موفد قطري إلى بيروت قريباً
Lebanon 24
13-01-2026
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر حكومية أن خبر زيارة موفد
قطري
إلى
بيروت
قريباً غير صحيح.
تابع
