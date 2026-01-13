رسالة سينقلها لودريان بشأن مؤتمر دعم الجيش… والسعودية غير متحمسة!

أفادت معلومات صحافية، بأن الاتجاه الأكبر حتى الساعة هو لعقد مؤتمر دعم الجيش في ، لأن تحبّذ ذلك، والموفد الرئاسي سينقل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين.



وأشارت المعلومات إلى حديث عن عدم حماسة سعودية كبيرة لمؤتمر دعم الجيش، وعن أن مساهمة في المؤتمر ستكون خجولة لأن الأولوية لديها لـ"حصر السلاح".

