Najib Mikati
لبنان

جاد شعيا رئيساً لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

Lebanon 24
13-01-2026 | 16:44
تسلم الدكتور جاد شعيا مهامه في مصلحة الأبحاث العلمية الزرعية، بصفة رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للمصلحة، بعد صدور المرسوم ٢٢٦٦ تاريخ ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ (تعيين رئيس مجلس ادارة والمدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).

التسليم والتسلم جرى رسميا في تل عمارة، وعقدت اجتماعات عدة مع الباحثين والموظفين، كما وجال شعيا على فروع المصلحة ومختبراتها في تل عمارة، وأعطى توجيهاته بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي أيام العمل، وإنجاز الملفات سريعا وتسهيل أمور المواطنين.

وأكد شعيا أنه سيركز عمله في الايام المقبلة على الجولات على محطات المصلحة في كل لبنان، وعلى إإعداد برنامج عمل للأبحاث العلمية تواكب التطور العالمي في البحث العلمي، وتركز على التعاون مع الهيئات والمنظمات المانحة، وإعادة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الى دورها الريادي، وبخاصة لناحية تحسين الانتاج الزراعي والمواشي والطيور الداجنة، وتصنيف الانتاج الزراعي وتطوير المختبرات لتعزيز سلامة الغذا

