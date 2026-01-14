الجماعة الاسلامية لن تغيّر سلوكها

تؤكد مصادر سياسية أن " " لن تُدخل أي تعديل جوهري على سلوكها أو خياراتها السياسية في المرحلة الحالية، رغم تصنيفها على لائحة الارهاب.

وتشير المصادر إلى أن الجماعة لا تنوي التساهل في مسألة التحالفات، ولا سيما في ما يتعلق بأي تقارب أو تحالف مع ، كما أنها لا ترى نفسها جزءًا من "فريق الثامن من آذار".

وتضيف "أن إدراج للجماعة على لوائح الإرهاب، بحسب توصيفها، لم يدفعها إلى تبديل تموضعها السياسي أو إعادة النظر في ثوابتها، بل زاد من تمسكها بخياراتها واستقلالية قرارها السياسي".



