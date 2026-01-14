تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجماعة الاسلامية لن تغيّر سلوكها

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-01-2026 | 01:15
تؤكد مصادر سياسية أن "الجماعة الإسلامية" لن تُدخل أي تعديل جوهري على سلوكها أو خياراتها السياسية في المرحلة الحالية، رغم تصنيفها على لائحة الارهاب.
وتشير المصادر إلى أن الجماعة لا تنوي التساهل في مسألة التحالفات، ولا سيما في ما يتعلق بأي تقارب أو تحالف مع حزب الله، كما أنها لا ترى نفسها جزءًا من "فريق الثامن من آذار".
وتضيف "أن إدراج الولايات المتحدة للجماعة على لوائح الإرهاب، بحسب توصيفها، لم يدفعها إلى تبديل تموضعها السياسي أو إعادة النظر في ثوابتها، بل زاد من تمسكها بخياراتها واستقلالية قرارها السياسي".
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الجماعة الإسلامية

الولايات المتحدة

حزب الله

الاسلامي

الإسلام

الاسلام

إسلامي

الاسل

"خاص لبنان24"

