لبنان
الجماعة الاسلامية لن تغيّر سلوكها
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-01-2026
|
01:15
تؤكد مصادر سياسية أن "
الجماعة الإسلامية
" لن تُدخل أي تعديل جوهري على سلوكها أو خياراتها السياسية في المرحلة الحالية، رغم تصنيفها على لائحة الارهاب.
وتشير المصادر إلى أن الجماعة لا تنوي التساهل في مسألة التحالفات، ولا سيما في ما يتعلق بأي تقارب أو تحالف مع
حزب الله
، كما أنها لا ترى نفسها جزءًا من "فريق الثامن من آذار".
وتضيف "أن إدراج
الولايات المتحدة
للجماعة على لوائح الإرهاب، بحسب توصيفها، لم يدفعها إلى تبديل تموضعها السياسي أو إعادة النظر في ثوابتها، بل زاد من تمسكها بخياراتها واستقلالية قرارها السياسي".
المصدر:
لبنان 24
