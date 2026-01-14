تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"التيار" يتحالف مع زعماء المناطق

14-01-2026 | 01:33
تشير معطيات انتخابية متداولة إلى أن "التيار الوطني الحر" يعمل في المرحلة الحالية على نسج تحالفات جزئية مع زعامات محلية ومناطقية في عدد من الدوائر الانتخابية، في محاولة لتعزيز حضوره ورفع حظوظه في الاستحقاق النيابي المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إدراك "التيار" لصعوبة تشكيل تحالفات واسعة، في مقابل سعيه لاستثمار التباينات داخل الساحات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "التيار" يستفيد من محدودية قدرة القوات اللبنانية على استيعاب جميع الطامحين للترشح ضمن لوائحها، ما يفتح المجال أمام تفاهمات موضعية تقوم على المصالح الانتخابية المباشرة، بعيدًا عن التحالفات السياسية الشاملة.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

الانتخابية

اللبنانية

التيار

مار ال

