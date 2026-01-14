"التيار" يتحالف مع زعماء المناطق

تشير معطيات انتخابية متداولة إلى أن " " يعمل في المرحلة الحالية على نسج تحالفات جزئية مع زعامات محلية ومناطقية في عدد من الدوائر ، في محاولة لتعزيز حضوره ورفع حظوظه في الاستحقاق النيابي المقبل.وتأتي هذه الخطوة في ظل إدراك " " لصعوبة تشكيل تحالفات واسعة، في مقابل سعيه لاستثمار التباينات داخل الساحات المحلية.وبحسب مصادر مطلعة، فإن "التيار" يستفيد من محدودية قدرة على استيعاب جميع الطامحين للترشح ضمن لوائحها، ما يفتح المجال أمام تفاهمات موضعية تقوم على المصالح الانتخابية المباشرة، بعيدًا عن التحالفات السياسية الشاملة.