إشكال وتضارب وسقوط جريح في بخعون.. بسبب شقة "مشبوهة"!

أقدم عدد من شبّان بلدة بخعون منطقة الشرفة على ضبط أشخاص داخل شقة يُشتبه بممارسة أعمال منافية للآداب في داخلها وذلك بعد ورود شكاوى متكررة من الأهالي حول نشاطات مشبوهة في المكان، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وقد أدى الأمر إلى وقوع إشكال تطور إلى تضارب نتج عنه سقوط اصابة تم نقلها إلى المستشفى.



يُذكر أن الشقة كانت موضع شبهات ، وسط مطالبات للأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإقفالها نهائيًا.











