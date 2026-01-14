تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
انحسار الثلوج في بعلبك.. المدارس مغلقة والكهرباء تعود بالتناوب
Lebanon 24
14-01-2026
|
03:52
photos
انحسرت
العاصفة
الثلجية عن
مدينة بعلبك
ومنطقتها، وذابتوطبقات الجليد التي تشكلت خلال ساعة الليل نتيجة تدني درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، وتواصل إقفال المدارس الرسمية والخاصة لليوم الثاني على التوالي، في حين عملت الجرافات على فتح الطرقات العامة منذ الصباح الباكر.
وعاد
التيار
الكهربائي بشكل خجول بما لا يزيد عن الساعة يوميا بالتناوب بين الأحياء والبلدات.
