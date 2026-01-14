انحسار الثلوج في بعلبك.. المدارس مغلقة والكهرباء تعود بالتناوب

انحسرت الثلجية عن ومنطقتها، وذابتوطبقات الجليد التي تشكلت خلال ساعة الليل نتيجة تدني درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، وتواصل إقفال المدارس الرسمية والخاصة لليوم الثاني على التوالي، في حين عملت الجرافات على فتح الطرقات العامة منذ الصباح الباكر.وعاد الكهربائي بشكل خجول بما لا يزيد عن الساعة يوميا بالتناوب بين الأحياء والبلدات.