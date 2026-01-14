أبي رميا تابع ملفات قضاء جبيل الإنمائية مع وزير الأشغال والتحديات الصحيّة مع ناصر الدين

زار النائب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في إطار متابعة الملفات الإنمائية الخاصة بقضاء .

وتم البحث في عدد من المشاريع الحيوية، أبرزها استكمال أشغال الطرقات الداخلية في بعض بلدات والتي أُقرّت سابقاً، بالإضافة إلى ملفين أساسيين: طريق اللقلوق – العاقورة، حيث شدّد على ضرورة تسريع تنفيذ المشروع وطريق جبيل - حبوب – عنايا، حيث طالب مجدداً بتوفير شروط السلامة العامة خصوصاً في مناطق الضباب والانزلاقات.

كما تم التطرق إلى أضرار الأخيرة، حيث جرى تقييم حاجات مراكز جرف الثلوج في القضاء، وشكر النائب أبي الوزارة على تأمين المواد والمعدات اللازمة لضمان جهوزية هذه المراكز.

وفي سياق منفصل، زار أبي رميا الدكتور ركان ، وبحث معه، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، في "التحديات الصحية التي يواجهها المواطنون لا سيما لجهة صعوبة الدخول إلى المستشفيات نتيجة ضعف التغطية الصحية.

ولفت البيان الى ان أبي رميا "خص بالبحث أوضاع المستشفيات في كسروان وجبيل، مشيرا إلى مستشفى البوار الحكومي وضرورة تعزيز قدراته ودوره في المنطقة. كما تطرق إلى واقع مستشفى قرطبا الحكومي، شاكرا الوزارة على مساهمتها المالية في استكمال الإنشاءات، وعلى التجهيزات والمعدات الطبية التي تم تأمينها بتمويل من والبنك الإسلامي".

وأشار الى أنه "تم التطرق إلى ملف الأدوية حيث شرح الوزير ناصر الدين للنائب آلية توزيع الادوية وكيفية الاستحصال عليها خاصة بما يختص بالأدوية المزمنة".