Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أبي رميا تابع ملفات قضاء جبيل الإنمائية مع وزير الأشغال والتحديات الصحيّة مع ناصر الدين

Lebanon 24
14-01-2026 | 07:09
زار النائب سيمون أبي رميا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في إطار متابعة الملفات الإنمائية الخاصة بقضاء جبيل.  
وتم البحث في عدد من المشاريع الحيوية، أبرزها استكمال أشغال الطرقات الداخلية في بعض بلدات القضاء والتي أُقرّت سابقاً، بالإضافة إلى ملفين أساسيين: طريق اللقلوق – العاقورة، حيث شدّد أبي رميا على ضرورة تسريع تنفيذ المشروع وطريق جبيل - حبوب  – عنايا، حيث طالب مجدداً بتوفير شروط السلامة العامة خصوصاً في مناطق الضباب والانزلاقات.  
كما تم التطرق إلى أضرار العاصفة الأخيرة، حيث جرى تقييم حاجات مراكز جرف الثلوج في القضاء، وشكر النائب أبي رميا الوزارة على تأمين المواد والمعدات اللازمة لضمان جهوزية هذه المراكز.
 
وفي سياق منفصل، زار أبي رميا وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، وبحث معه، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، في "التحديات الصحية التي يواجهها المواطنون لا سيما لجهة صعوبة الدخول إلى المستشفيات نتيجة ضعف التغطية الصحية.
ولفت البيان الى ان أبي رميا "خص بالبحث أوضاع المستشفيات في كسروان وجبيل، مشيرا إلى مستشفى البوار الحكومي وضرورة تعزيز قدراته ودوره في المنطقة. كما تطرق إلى واقع مستشفى قرطبا الحكومي، شاكرا الوزارة على مساهمتها المالية في استكمال الإنشاءات، وعلى التجهيزات والمعدات الطبية التي تم تأمينها بتمويل من البنك الدولي والبنك الإسلامي".
وأشار الى أنه "تم التطرق إلى ملف الأدوية حيث شرح الوزير ناصر الدين للنائب ابي رميا آلية توزيع الادوية وكيفية الاستحصال عليها خاصة بما يختص بالأدوية المزمنة".
سيمون أبي رميا

البنك الدولي

ناصر الدين

وزير الصحة

سيمون أبي

قضاء جبيل

ابي رميا

أبي رميا

تابع
