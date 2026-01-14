السفير التركي التقى في سرايا طرابلس المحافظ الرافعي

استقبلت محافظ بالإنابة إيمان الرافعي، في مكتبها في سرايا ، السفير في مراد لوتيم مع وفد ، في حضور رئيسة قسم المحافظة القائمقام ربى الشفشق.



وضمّ الوفد كلا من مستشار السفير عدنان خطيب، ومنسّق الوكالة للتعاون والتنسيق (TIKA) في لبنان براق إيداكور ونائبته سراب ناير، مدير مكتب الوكالة في طرابلس المهندس حبيب حمزة ورئيس جمعية الصداقة – التركية الدكتور صفوان ضناوي.



وتم في خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة الشمال والجهات التركية المعنية، ولا سيما في ما يتعلق بالمشاريع الحيوية والإنمائية التي تهم أبناء مدينة طرابلس ومحافظة الشمال، وتنعكس إيجابا على شريحة واسعة من المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.



وفي هذا السياق، شددت المحافظ الرافعي على "أهمية دعم المبادرات التنموية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي"، مثمّنةً "الدور الذي تقوم به الجمهورية التركية عبر مؤسساتها، ولا سيما وكالة TIKA، في تنفيذ مشاريع إنسانية وإنمائية في الشمال".



كما توجهت بالشكر إلى السفير لوتيم والوفد المرافق على اهتمامهم الدائم بطرابلس وأهلها، وعلى روح التعاون والانفتاح التي أبدوها خلال اللقاء.



، أكد السفير مراد لوتيم "تجاوبه الكامل واستعداده الدائم للتنسيق والتعاون مع محافظة الشمال"، مشيرا إلى "حرص بلاده على مواصلة دعم المشاريع التي تخدم المجتمعات المحلية وتعزز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وتركيا".

