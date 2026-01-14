تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة: توقيع تعهد خطي بعد التعدي على شجرة أرز محمية في عكار

Lebanon 24
14-01-2026 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1468522-639040054462317795.png
Doc-P-1468522-639040054462317795.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة عكار في بيان، أنه "تم اليوم توقيع تعهد خطي من قبل أحد الأشخاص الذين خالفوا قرار الوزارة وتعدوا على شجرة الأرز المحمية والمسيجة من قبل الوزارة، وذلك بعد قيام مجموعة من الشبان بتسلق الشجرة بالرغم من وجود تعليمات واضحة تمنع الاقتراب والتسلق".
وأوضحت أنه "بعد التعرف على المتورطين، جرى استدعاؤهم إلى مركز المصلحة، حيث تمت مصارحتهم بخطورة المخالفة والتنبيه إلى ضرورة احترام المواقع الطبيعية المصنفة والمحمية".
وأكدت أن "التعدي على هذه الأشجار يسهم في الإضرار بأنظمة الحماية البيئية ويعرض الإرث الطبيعي لأخطار غير مبررة".
وذكر البيان أنه "في إطار جهودها المتواصلة لحماية الرموز الطبيعية والحفاظ على الإرث البيئي في لبنان، كانت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة عكار وضعت سياجا حديديا حول الشجرة المحمية، وذلك بعد سلسلة محاولات اعتداء من قبل بعض المرتادين بهدف التقاط الصور أو الصعود إلى الشجرة، الأمر الذي استدعى تدخلا مباشرا لحماية الموقع وضمان سلامة الزوار والطبيعة".
وأكدت مصلحة زراعة عكار أنها "ستتابع أي مخالفة مماثلة وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتعدى على الأملاك العامة أو يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها"، مشددة على أن "حماية الإرث الطبيعي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين".
ودعت الوزارة "الأهالي والزوار إلى احترام التعليمات في المواقع الطبيعية، والحفاظ على الأشجار المعمرة والمواقع البيئية التي تشكل جزءا من الهوية الوطنية والتراث الطبيعي للبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة أطلقت حملة توزيع الاشجار على مزارعي عكار
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب اللجنة التنفيذية لإدارة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لثلاث سنوات.. ياسر نعمة رئيسًا للجنة محمية أرز تنورين بالتزكية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة تطلقان مشروعين جديدين لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز السلامة البيئية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

لبنان

الأرز

الترا

عكار

نبيه

حمية

شجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-01-14
Lebanon24
12:26 | 2026-01-14
Lebanon24
12:21 | 2026-01-14
Lebanon24
11:56 | 2026-01-14
Lebanon24
11:41 | 2026-01-14
Lebanon24
11:27 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24