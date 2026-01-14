حجازي عرض وسعد لمواضيع بيئية

زار النائب ظهر اليوم رئيس إتحاد بلديات ، رئيس بلدية صيدا المهندس في مكتبه في البلدي ، حيث عقد لقاء مشترك جرى خلاله البحث في قضايا بيئية مختلفة تهم صيدا ومنطقتها وجزين.



وإثر اللقاء قال النائب سعد:" بحثنا في قضايا المدينة عامة وقضية خصوصا، وتداولنا بهذا الموضوع لنرى ما هي الحلول الممكنه والعاجله، والمطلوب حلول مستدامه لهذا الملف البيئي، ان كان بما يتعلق بالنفايات أو الصرف الصحي او غيرها من المواضيع المرتبطه بهذا الجانب البيئي. وطبعا على مسؤولية وعلى الحكومة مسؤولية ان تساعد المدينة في معالجة هذا الملف المزمن ، والمدينة تشكو منه منذ سنوات طويله".



ونفى النائب سعد وجود أية ضغوط في هذا الملف، وقال: "لا أحد يستطيع الضغط علينا، نحن نعالج المواضيع على خلفية المعالجة الوطنية لكل الملفات، والمعالجة السياسية الهادئة لكل الملفات".



وحول موضوع الإخبار الذي تقدم به بما يتعلق بشبهة فساد في موضوع معالجة النفايات، قال: لقد تقدمنا بالإخبار امام المالية ، وهي ماضية في تحقيقاتها بهذا الصدد، مؤكدا "بأنه ما تقدم بالإخبار ليسحبه" .

