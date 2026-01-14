تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حجازي عرض وسعد لمواضيع بيئية

Lebanon 24
14-01-2026 | 10:21
زار النائب أسامة سعد ظهر اليوم رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي في مكتبه في القصر البلدي  ، حيث عقد لقاء  مشترك جرى خلاله البحث في قضايا بيئية مختلفة تهم صيدا ومنطقتها وجزين.

وإثر اللقاء قال النائب سعد:" بحثنا في قضايا  المدينة عامة وقضية أزمة النفايات خصوصا، وتداولنا بهذا الموضوع  لنرى ما هي الحلول الممكنه والعاجله، والمطلوب حلول مستدامه لهذا الملف البيئي، ان كان  بما يتعلق بالنفايات أو الصرف الصحي او غيرها من المواضيع المرتبطه بهذا الجانب البيئي. وطبعا على وزارة البيئة مسؤولية وعلى الحكومة مسؤولية ان تساعد  المدينة في معالجة هذا الملف المزمن ، والمدينة تشكو منه منذ سنوات طويله".

ونفى النائب سعد وجود أية ضغوط في هذا الملف، وقال: "لا أحد يستطيع الضغط علينا، نحن نعالج المواضيع على خلفية المعالجة الوطنية لكل الملفات، والمعالجة السياسية الهادئة لكل الملفات".

وحول موضوع الإخبار الذي تقدم به بما يتعلق بشبهة فساد في موضوع معالجة النفايات، قال: لقد تقدمنا  بالإخبار امام النيابة العامة المالية ، وهي ماضية في تحقيقاتها بهذا الصدد، مؤكدا "بأنه ما تقدم بالإخبار ليسحبه" .
النيابة العامة

أزمة النفايات

وزارة البيئة

مصطفى حجازي

أسامة سعد

الزهراني

النيابة

