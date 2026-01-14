تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

محافظ عكار تابع تداعيات العاصفة في المنطقة

Lebanon 24
14-01-2026 | 10:28
تابع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، تداعيات العاصفة الجوية التي ضربت المنطقة، مطلعا من رؤساء البلديات والمخاتير والسلطات المحلية  في عكار على حجم الأضرار التي خلّفها فيضان النهر الكبير الجنوبي، ولا سيما على الأراضي الزراعية والمناطق المحاذية له من الجانب اللبناني ، والاكثر تضررا بلدة خط البترول في وادي خالد ، وبلدات السماقية وحكر الضاهري والعريضة.

كما تايع مع الصليب الاحمر و"أطباء بلا حدود" والأغذية العالمية wfp ، كيفية  تأمين وتوزيع مساعدات للعائلات المتضررة من لبنانيين وسوريين .

وعقد المحافظ اللبكي اجتماعًا في مكتبه في سرايا حلبا الحكومية، ضمّ رؤساء اتحادات بلديات عكّار، خُصِّص لبحث ملف النفايات في المحافظة ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجة المشكلات القائمة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بمطمر سرار.

كما التقى اللبكي عددا من رؤساء البلديات، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، في إطار التنسيق ومتابعة الأوضاع الميدانية، والتأكيد على الجهوزية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تداعيات العاصفة وحماية السلامة العامة.

كما تابع المحافظ اللبكي مع الهيئة العليا للإغاثة  موضوع الاضرار في سهل عكار والمناطق المتضررة جراء العاصفة .
