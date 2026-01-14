محافظ عكار تابع تداعيات العاصفة في المنطقة

تابع محافظ المحامي عماد اللبكي، تداعيات الجوية التي ضربت المنطقة، مطلعا من رؤساء البلديات والمخاتير والسلطات المحلية في عكار على حجم الأضرار التي خلّفها فيضان النهر الكبير الجنوبي، ولا سيما على الأراضي الزراعية والمناطق المحاذية له من الجانب اللبناني ، والاكثر تضررا بلدة خط البترول في ، وبلدات السماقية وحكر الضاهري والعريضة.



كما تايع مع و"أطباء " والأغذية العالمية wfp ، كيفية تأمين وتوزيع مساعدات للعائلات المتضررة من لبنانيين وسوريين .



وعقد المحافظ اللبكي اجتماعًا في مكتبه في سرايا الحكومية، ضمّ رؤساء اتحادات بلديات عكّار، خُصِّص لبحث ملف النفايات في المحافظة ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجة المشكلات القائمة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بمطمر سرار.



كما التقى اللبكي عددا من رؤساء البلديات، إضافة إلى قادة ، في إطار التنسيق ومتابعة الأوضاع الميدانية، والتأكيد على الجهوزية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تداعيات العاصفة وحماية السلامة العامة.



كما تابع المحافظ اللبكي مع الهيئة للإغاثة موضوع الاضرار في سهل عكار والمناطق المتضررة جراء العاصفة .

