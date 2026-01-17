البزري استقبل الكشاف المسلم لتعزيز دور الشباب

استقبل النائب الدكتور ، وفد القيادة العامة لجمعية الكشاف في ، برئاسة القائد العام مروان الغزال، وبحضور مفوضية الجنوب بقيادة القائد محمود الزعتري، وجرى البحث في عدد من التربوية والكشفية، ودور الحركة الكشفية في تعزيز القيم الوطنية والاجتماعية، لا سيما في صفوف الشباب.



كما وضعت الجمعية البزري في أجواء أنشطتها المقترحة للمرحلة المقبلة، ولا سيما الأنشطة الرمضانية منها.



شدّد البزري على "أهمية الحركة الكشفية في تنمية قدرات الشباب وتطوير شخصياتهم"، مشيداً ب"إنجازات وعراقة جمعية الكشاف المسلم في لبنان باعتبارها جمعية رائدة منذ تأسيسها".

Advertisement