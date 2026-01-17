تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
البزري استقبل الكشاف المسلم لتعزيز دور الشباب
Lebanon 24
17-01-2026
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل النائب الدكتور
عبد الرحمن البزري
، وفد القيادة العامة لجمعية الكشاف
المسلم
في
لبنان
، برئاسة القائد العام مروان الغزال، وبحضور مفوضية الجنوب بقيادة القائد محمود الزعتري، وجرى البحث في عدد من
القضايا
التربوية والكشفية، ودور الحركة الكشفية في تعزيز القيم الوطنية والاجتماعية، لا سيما في صفوف الشباب.
كما وضعت الجمعية البزري في أجواء أنشطتها المقترحة للمرحلة المقبلة، ولا سيما الأنشطة الرمضانية منها.
من جهته
شدّد البزري على "أهمية الحركة الكشفية في تنمية قدرات الشباب وتطوير شخصياتهم"، مشيداً ب"إنجازات وعراقة جمعية الكشاف المسلم في لبنان باعتبارها جمعية رائدة منذ تأسيسها".
