يزبك: الاعتداء على وزراء القوات تمهيد لاغتيالهم وضرب لهيبة الدولة

كتب النائب عبر "اكس": "كل من يعتدي لفظياً أو معنوياً على وزراء متجاوزاً الأطر الأدبية والنقدية والرقابية الصحيحة المتعارف عليها في الدول المحترمة، إن هذا المعتدي ومهما علت رتبته، مدنياً كان ام رجل دين وما بينهما من اختصاصات ووظائف، إنما يمهِّد لاغتيال جسدي لهؤلاء الوزراء، كما أنه يَغتال في سمعتها ومؤسساتها ويتعاقد مع اشرار لإيذاء شعبها وتدميرها، لأن وزراءنا يمثلون الكرامة و السيادة والدولة ويعملون لحماية هذه القِيَم . لهذا المعتدي نقول: شوية ذكاء، لقد ارتكب من سبقوك هذه الافعال وانتهوا في مزابل التاريخ، ألا تتعلم؟!".