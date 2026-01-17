السكان يعيشون حالة قلق.. مبنى في طرابلس مهدد بالانهيار (صورة)

تعرّض مبنى في المغر في لخطر الانهيار في أي لحظة، وسط حالة من القلق بين السكان، بينهم أطفال، الذين يقطنون المبنى ويرفضون مغادرته بسبب عدم توفر مأوى بديل، وفقًا لمعلومات " ".



وأكد شهود أن المبنى المتصدع مال وسُند على المبنى المجاور، ما يزيد احتمالية سقوطه في أي لحظة. وفي إجراء احترازي، أغلقت الواقعة مقابل المبنى أبوابها حفاظًا على سلامة الطلاب.



يُذكر أن منطقة ضهر المغر شهدت خلال الأيام الماضية سقوط مبنى آخر وسقوط سقف أحد الأفران، وتشير التقارير إلى وجود عدد كبير من المباني المهددة بالانهيار في المنطقة.



وطالب السكان الجهات المعنية ورئيس بالتدخل الفوري لتأمين مأوى آمن للمتضررين قبل وقوع أي كارثة إنسانية.

