أبو فاعور: متحف قلعة راشيا يستعيد لحظة الاستقلال ووحدة الإرادة الوطنية

اعتبر عضو "اللقاء " النائب إن "زيارة السوق الأثري والأحياء الجديدة في سوق راشيا، ودرج ، والمتحف الذي جرى افتتاحه وتمويله من مؤسسة بن طلال برعاية فخامة رئيس الجمهورية ممثَّلاً باللبنانية الأولى، تتيح استعادة لحظة وطنية نادرة في تاريخ ، وهي اللحظة التي أفضت إلى الاستقلال وشهدت وحدة وطنية جامعة، حيث التقت الإرادات حول فكرة الاستقلال".



وأضاف خلال جولة للإعلاميين في متحف الاستقلال: "ان متحف قلعة راشيا يجسّد بدقّة الواقع السياسي والتاريخي الذي ساد عشية الاستقلال، من خلال الغرف التي ضمّت الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، إضافة إلى غرفة الضابط الفرنسي"، موضحاً أن المتحف "يحمل طابعاً تعليمياً يهدف إلى إحياء الذكرى الوطنية وتعريف الأجيال على الحيثيات التاريخية والسياسية التي أدّت إلى نيل الاستقلال".

وإذ توجّه بالشكر الى السابقة ليلى الصلح حمادة على "دورها الأساس في ترميم المتحف"، أشار أبو فاعور إلى أن "الطموح يتمثل في تحويل المتحف إلى مقصد وطني لكل اللبنانيين، ولا سيما طلاب المدارس والجامعات"، كاشفاً عن "العمل، بالتعاون مع البلدية، على توقيع اتفاقية مع وزارتي الثقافة والتربية، بهدف تشجيع الطلاب على زيارة المتحف والاطلاع مباشرة على تاريخ استقلالهم، بعيداً عن الاكتفاء بقراءته في الكتب المدرسية".



وختم أبو فاعور متوجهاً إلى ، داعياً إياها إلى "نقل جمالية راشيا وأهمية المتحف، لما لذلك من دور في تحفيز اللبنانيين على زيارته واستعادة تلك اللحظة الوطنية الجامعة". (الوكالة الوطنية)

