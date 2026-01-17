تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أبو فاعور: متحف قلعة راشيا يستعيد لحظة الاستقلال ووحدة الإرادة الوطنية

Lebanon 24
17-01-2026 | 10:02
اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور إن "زيارة السوق الأثري والأحياء الجديدة في سوق راشيا، ودرج الاستقلال، والمتحف الذي جرى افتتاحه وتمويله من مؤسسة الوليد بن طلال برعاية فخامة رئيس الجمهورية ممثَّلاً باللبنانية الأولى، تتيح استعادة لحظة وطنية نادرة في تاريخ لبنان، وهي اللحظة التي أفضت إلى الاستقلال وشهدت وحدة وطنية جامعة، حيث التقت الإرادات اللبنانية حول فكرة الاستقلال".

وأضاف خلال جولة للإعلاميين في متحف الاستقلال: "ان متحف قلعة راشيا يجسّد بدقّة الواقع السياسي والتاريخي الذي ساد عشية الاستقلال، من خلال الغرف التي ضمّت الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، إضافة إلى غرفة الضابط الفرنسي"، موضحاً أن المتحف "يحمل طابعاً تعليمياً يهدف إلى إحياء الذكرى الوطنية وتعريف الأجيال على الحيثيات التاريخية والسياسية التي أدّت إلى نيل الاستقلال".
وإذ توجّه بالشكر الى الوزيرة السابقة  ليلى الصلح حمادة على "دورها الأساس في ترميم المتحف"، أشار أبو فاعور إلى أن "الطموح يتمثل في تحويل المتحف إلى مقصد وطني لكل اللبنانيين، ولا سيما طلاب المدارس والجامعات"، كاشفاً عن "العمل، بالتعاون مع البلدية، على توقيع اتفاقية مع وزارتي الثقافة والتربية، بهدف تشجيع الطلاب على زيارة المتحف والاطلاع مباشرة على تاريخ استقلالهم، بعيداً عن الاكتفاء بقراءته في الكتب المدرسية".

وختم أبو فاعور متوجهاً إلى وسائل الإعلام، داعياً إياها إلى "نقل جمالية راشيا وأهمية المتحف، لما لذلك من دور في تحفيز اللبنانيين على زيارته واستعادة تلك اللحظة الوطنية الجامعة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
افتتاح متحف الاستقلال في قلعة راشيا برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بالسيدة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
من قلعة راشيا.. تمارا الزين تُمثّل الرئاسة وتجدّد عهد استكمال الاستقلال
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: راشيا والبقاع الغربي سيدخلان قريبًا شبكة النقل العام
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور يطلق معركة تطوير الصناعة في راشيا
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
