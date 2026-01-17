تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
أبو فاعور: متحف قلعة راشيا يستعيد لحظة الاستقلال ووحدة الإرادة الوطنية
Lebanon 24
17-01-2026
|
10:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
وائل أبو فاعور
إن "زيارة السوق الأثري والأحياء الجديدة في سوق راشيا، ودرج
الاستقلال
، والمتحف الذي جرى افتتاحه وتمويله من مؤسسة
الوليد
بن طلال برعاية فخامة رئيس الجمهورية ممثَّلاً باللبنانية الأولى، تتيح استعادة لحظة وطنية نادرة في تاريخ
لبنان
، وهي اللحظة التي أفضت إلى الاستقلال وشهدت وحدة وطنية جامعة، حيث التقت الإرادات
اللبنانية
حول فكرة الاستقلال".
وأضاف خلال جولة للإعلاميين في متحف الاستقلال: "ان متحف قلعة راشيا يجسّد بدقّة الواقع السياسي والتاريخي الذي ساد عشية الاستقلال، من خلال الغرف التي ضمّت الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، إضافة إلى غرفة الضابط الفرنسي"، موضحاً أن المتحف "يحمل طابعاً تعليمياً يهدف إلى إحياء الذكرى الوطنية وتعريف الأجيال على الحيثيات التاريخية والسياسية التي أدّت إلى نيل الاستقلال".
وإذ توجّه بالشكر الى
الوزيرة
السابقة ليلى الصلح حمادة على "دورها الأساس في ترميم المتحف"، أشار أبو فاعور إلى أن "الطموح يتمثل في تحويل المتحف إلى مقصد وطني لكل اللبنانيين، ولا سيما طلاب المدارس والجامعات"، كاشفاً عن "العمل، بالتعاون مع البلدية، على توقيع اتفاقية مع وزارتي الثقافة والتربية، بهدف تشجيع الطلاب على زيارة المتحف والاطلاع مباشرة على تاريخ استقلالهم، بعيداً عن الاكتفاء بقراءته في الكتب المدرسية".
وختم أبو فاعور متوجهاً إلى
وسائل الإعلام
، داعياً إياها إلى "نقل جمالية راشيا وأهمية المتحف، لما لذلك من دور في تحفيز اللبنانيين على زيارته واستعادة تلك اللحظة الوطنية الجامعة". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
افتتاح متحف الاستقلال في قلعة راشيا برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بالسيدة الأولى
Lebanon 24
افتتاح متحف الاستقلال في قلعة راشيا برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بالسيدة الأولى
17/01/2026 22:46:12
17/01/2026 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من قلعة راشيا.. تمارا الزين تُمثّل الرئاسة وتجدّد عهد استكمال الاستقلال
Lebanon 24
من قلعة راشيا.. تمارا الزين تُمثّل الرئاسة وتجدّد عهد استكمال الاستقلال
17/01/2026 22:46:12
17/01/2026 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور: راشيا والبقاع الغربي سيدخلان قريبًا شبكة النقل العام
Lebanon 24
أبو فاعور: راشيا والبقاع الغربي سيدخلان قريبًا شبكة النقل العام
17/01/2026 22:46:12
17/01/2026 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور يطلق معركة تطوير الصناعة في راشيا
Lebanon 24
أبو فاعور يطلق معركة تطوير الصناعة في راشيا
17/01/2026 22:46:12
17/01/2026 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
وائل أبو فاعور
وسائل الإعلام
الديمقراطي
الاستقلال
اللبنانية
الجمهوري
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
15:23 | 2026-01-17
17/01/2026 03:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اندلاع حريق في مركبة رباعية الدفع في طرابلس
Lebanon 24
بالفيديو.. اندلاع حريق في مركبة رباعية الدفع في طرابلس
14:44 | 2026-01-17
17/01/2026 02:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
برد قاسٍ وإهمال أشد: صرخة تربوية من جنوب لبنان
Lebanon 24
برد قاسٍ وإهمال أشد: صرخة تربوية من جنوب لبنان
14:37 | 2026-01-17
17/01/2026 02:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أبنية مهدّدة بالسقوط في لبنان.. والأرقام تكشف حجم المصيبة
Lebanon 24
بالفيديو: أبنية مهدّدة بالسقوط في لبنان.. والأرقام تكشف حجم المصيبة
14:29 | 2026-01-17
17/01/2026 02:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يشارك في تجديد نذور الرهبانية المارونية المريمية
Lebanon 24
الراعي يشارك في تجديد نذور الرهبانية المارونية المريمية
14:23 | 2026-01-17
17/01/2026 02:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
Lebanon 24
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
02:30 | 2026-01-17
17/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
10:52 | 2026-01-17
17/01/2026 10:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
23:28 | 2026-01-16
16/01/2026 11:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
04:00 | 2026-01-17
17/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
03:30 | 2026-01-17
17/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:23 | 2026-01-17
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
14:44 | 2026-01-17
بالفيديو.. اندلاع حريق في مركبة رباعية الدفع في طرابلس
14:37 | 2026-01-17
برد قاسٍ وإهمال أشد: صرخة تربوية من جنوب لبنان
14:29 | 2026-01-17
بالفيديو: أبنية مهدّدة بالسقوط في لبنان.. والأرقام تكشف حجم المصيبة
14:23 | 2026-01-17
الراعي يشارك في تجديد نذور الرهبانية المارونية المريمية
13:57 | 2026-01-17
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
17/01/2026 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
17/01/2026 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
17/01/2026 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24