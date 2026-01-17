وفد من الرابطة المارونية هنّأ الرهبانية بعيد مار أنطونيوس

زار وفد من برئاسة رئيسها المهندس مارون الحلو ويرافقه للرابطة المحامي بول وأمينة الصندوق المهندسة جهينة منيّر هيكل وعدد من أعضاء مقر الرئاسة العامة للرهبانية في دير خشباو وقدّموا التهاني للرئيس العام الاباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين بمناسبة عيد مار أنطونيوس أب الرهبان.



وكانت مناسبة للتداول في الأوضاع العامة، وتمنى وفد الرابطة للرهبانية المارونية أن تبقى دائماً منارة رجاء في وحافظة للإيمان والجذور والهوية.

