ضبع بري يتجوّل على أطراف بلدة في عكار (فيديو)

بحماية من الأهالي.. ضبع يتجول في عكار



أفاد عدد من أهالي وسكان بلدة "عين الزيت" في عكار عن مشاهدة ضبع بري من النوع المخطط وهو الحيوان الوطني في لبنان ومحمي بموجب القانون، عند اطراف البلدة، دون أن يتعرض له أحد أو تظهر أي محاولات لاعتراض طريقه أو طرده.#أخبار_الجديد #لبنان… pic.twitter.com/zuNcBU7gTP